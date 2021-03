Flavia Tartaglini: «Sembrano navicelle spaziali, sono le navi di “Ritorno al futuro”» (Di giovedì 11 marzo 2021) Si riparte dall’1 a 1. Venerdì 12 marzo, alle 4 del mattino, Luna Rossa affronta la terza e la quarta regata di America’s Cup contro Team New Zealand, detentore della Coppa America. È una situazione di perfetto equilibrio che certamente piace a Flavia Tartaglini, campionessa di windsurf e commentatrice per Sky, che trasmette su un canale dedicato le gare. «Spero nell’incastro magico delle prime, tre, quattro regate» spiega quando le si chiede un pronostico sulla competizione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Si riparte dall’1 a 1. Venerdì 12 marzo, alle 4 del mattino, Luna Rossa affronta la terza e la quarta regata di America’s Cup contro Team New Zealand, detentore della Coppa America. È una situazione di perfetto equilibrio che certamente piace a Flavia Tartaglini, campionessa di windsurf e commentatrice per Sky, che trasmette su un canale dedicato le gare. «Spero nell’incastro magico delle prime, tre, quattro regate» spiega quando le si chiede un pronostico sulla competizione.

