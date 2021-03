Fisco | il verdetto della Cassazione | «Sì al condono per Diego Maradona»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Con unpubblicato giovedì 11 marzo, la Corte diha deciso cheArmandoha diritto alconcesso al Napoli Calcio. La decisione è arrivata dopo la discussione in udienza a porte chiuse del 20 ottobre e chiude il contenzioso fiscale del campione argentino scomparso lo scorso novembre. Adesso la Commissione regionaleCampania dovrà valutare, nell’interesse degli eredi, se sussistono pendenze non condonabili. «Laha confermato quello che abbiamo sempre detto:non è mai stato un evasore fiscale», ha commentato l’avvocato dell’ex-asso del Napoli, Angelo Pisani. Il legale aveva difesonella lunga vicenda giudiziaria per presunta evasione fiscale legata al pagamento ...

... che andava avanti dai primi anni 2000, tra ile il Pibe de Oro. La Commissione regionale della Campania valuterà, nell'interesse degli eredi, se ci sono pendenze non condonabili. Il...NAPOLI - Il lungo braccio di ferro tra Diego Armando Maradona e ilitaliano è finalmente terminato . La Suprema Corte, con unpubblicato oggi e discusso in udienza a porte chiuse lo scorso 20 ottobre, ha infatti decretato la vittoria post mortem in ...Maradona non ha evaso il fisco Italiano. La suprema corte di cassazione assolve ufficialmente el Pibe dal reato di evasione fiscale.Vittoria postuma in Cassazione per Diego Armando Maradona, fuoriclasse argentino scomparso lo scorso 25 novembre in seguito ad un edema polmonare. La Suprema Corte, con un verdetto pubblicato oggi e..