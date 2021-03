Fiorentina, morte Astori: chiesti tre rinvii a giudizio nell’inchiesta bis (Di giovedì 11 marzo 2021) La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell’ambito dell’inchiesta bis per la morte di Davide Astori. L’udienza si aprirà il 21 ottobre La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell’ambito dell’inchiesta bis per la morte di Davide Astori. Si tratta del professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di Medicina dello Sport di Careggi, il suo successore, Pietro Amedeo Modesti, e il medico dello sport Loira Toncelli. Tutti loro sono accusati di aver falsificato un certificato medico relativo a un esame cui il capitano viola in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. L’udienza si aprirà il 21 ottobre di fronte al gup Federico Zampaoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio aper tre persone nell’ambito dell’inchiesta bis per ladi Davide. L’udienza si aprirà il 21 ottobre La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio aper tre persone nell’ambito dell’inchiesta bis per ladi Davide. Si tratta del professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di Medicina dello Sport di Careggi, il suo successore, Pietro Amedeo Modesti, e il medico dello sport Loira Toncelli. Tutti loro sono accusati di aver falsificato un certificato medico relativo a un esame cui il capitano viola in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. L’udienza si aprirà il 21 ottobre di fronte al gup Federico Zampaoli. Leggi su Calcionews24.com

