Finale di Che Dio ci Aiuti 6, Azzurra cede al fascino di Can Yaman? Trame 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Finale di Che Dio ci Aiuti 6 è arrivato. Dopo la settimana di pausa per Sanremo, la fiction Rai torna in onda con gli ultimi due episodi della sesta stagione. Il grande guest star è sicuramente Can Yaman, attore turco famosissimo in Italia per le sue soap Bitter Sweet e Daydreamer. Come vi avevamo anticipato, la sua partecipazione potrebbe non limitarsi a una sola puntata; infatti Can è piaciuto così tanto alla produzione che ci sono buone probabilità di vederlo anche nella prossima stagione – tuttavia non ancora annunciata. Cosa ci fa la star turca nel Finale di Che Dio ci Aiuti 6? La sua presenza sconvolgerà e non poco il convento, soprattutto Azzurra, che metterà in discussione i suoi buoni propositi di diventare una "super suora". Andiamo alle anticipazioni di stasera, ...

