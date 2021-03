FIFA 21 e FUT esplode il caso #EAGate: un dipendente è stato accusato di vendere carte per migliaia di dollari (Di giovedì 11 marzo 2021) Aggiornamento: Come segnalato da diversi portali tra cui Engadget, EA stessa è intervenuta confermando di aver fatto partire un'indagine sulla questione. "Siamo consapevoli delle accuse legate agli oggetti di FIFA 21 Ultimate Team che attualmente stanno circolando nella nostra community. Una indagine approfondita è in corso e se identificheremo condotte inappropriate interverremo prontamente. Vogliamo essere chiari: questo tipo di comportamento è inaccettabile e in alcun modo approviamo ciò che si suppone sia successo. Capiamo come tutto questo crei preoccupazioni riguardo l'equilibrio e l'equità del gioco e delle competizioni. Aggiorneremo la community non appena avremo fatto chiarezza sulla situazione". News originale: In precedenza, gli sviluppatori di FIFA 21 hanno adottato misure per garantire che il commercio al di fuori del proprio mercato fosse ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Aggiornamento: Come segnalato da diversi portali tra cui Engadget, EA stessa è intervenuta confermando di aver fatto partire un'indagine sulla questione. "Siamo consapevoli delle accuse legate agli oggetti di21 Ultimate Team che attualmente stanno circolando nella nostra community. Una indagine approfondita è in corso e se identificheremo condotte inappropriate interverremo prontamente. Vogliamo essere chiari: questo tipo di comportamento è inaccettabile e in alcun modo approviamo ciò che si suppone sia successo. Capiamo come tutto questo crei preoccupazioni riguardo l'equilibrio e l'equità del gioco e delle competizioni. Aggiorneremo la community non appena avremo fatto chiarezza sulla situazione". News originale: In precedenza, gli sviluppatori di21 hanno adottato misure per garantire che il commercio al di fuori del proprio mercato fosse ...

