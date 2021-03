FIFA 21: Disponibili le SBC Icon Prime Moments di Ballack, Schmeichel e Rui Costa (Di giovedì 11 marzo 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile il settimo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le carte Icon Prime Moments di Manuel Rui Costa, Peter Schmeichel e Michael Ballack per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC Icon. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattare Icon specifiche completando le SBC dedicate. Ci saranno quattro versioni di ciascuna IconA in FUT 21, Base, Mid, Prime e Moments. Siamo entusiasti di confermare che le SBC Icon ritorneranno in FUT 21. I ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 11 marzo 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile il settimo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le cartedi Manuel Rui, Petere Michaelper la modalità21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Ci saranno quattro versioni di ciascunaA in FUT 21, Base, Mid,. Siamo entusiasti di confermare che le SBCritorneranno in FUT 21. I ...

