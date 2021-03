Fiesole | in un appartamento scoperti 135 chili di droga | arrestato 38enne

(Di giovedì 11 marzo 2021)(Firenze), 11 marzo 2021 -in un135di. A trovare lo stupefacente la guardia di finanza che haun italiano. Nell'abitazione sono ...

Advertising

cesarebrogi1 : Fiesole, in un appartamento scoperi 135 chili di droga: arrestato 38enne -

Ultime Notizie dalla rete : Fiesole appartamento

(Firenze), 11 marzo 2021 - Scoperti in un135 chili di droga. A trovare lo stupefacente la guardia di finanza che ha arrestato un italiano 38enne. Nell'abitazione sono stati rinvenuti 106 kg di hashish e 29 kg di ...- All'interno di undila guardia di finanza ha rinvenuto 135 chili di droga. Si tratta di 106 chilogrammi di hashish e 29 di marijuana. Sequestrati anche 11.000 euro in contanti. I militari hanno ...I finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato un italiano che deteneva, all’interno di un appartamento a Fiesole (FI), 106 kg di hashish, 29 kg di marijuana e quasi 11 mila euro in ...FIESOLE: I finanzieri hanno notato dei movimenti sospetti ed hanno bussato alla porta, l'odore di marijuana ha condotto i militari verso il guardaroba ...