"Fatevi i ca*** vostri". Il brutale sfogo di Anna Tatangelo, minaccia le vie legali: la menzogna, ecco chi rischia grossissimo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il gossip impazza. E riguarda da qualche giorno Anna Tatangelo. Le voci si rincorrono impazzite: secondo i rumors, un anno dopo la definitiva rottura con Gigi D'Alessio dopo una relazione che tra alti e bassi è durata dieci anni, avrebbe iniziato una relazione con Livio Cori, rapper napoletano di qualche anno più giovane di lei. E a presentare Cori alla Tatangelo, tempo fa, c'è chi assicura che sarebbe stato proprio D'Alessio. Circostanza seccamente smentita dall'artista. Ma tant'è, il tam-tam, in questi giorni, è martellante. E Anna Tatangelo non ne può più. Così sbotta in pubblico, sui social per la precisione. Il messaggio? Chiarissimo: "Fatevi i ca*** vostri". In un lungo post, la cantante di Sora scrive: "Visto che c'è gente che parla a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il gossip impazza. E riguarda da qualche giorno. Le voci si rincorrono impazzite: secondo i rumors, un anno dopo la definitiva rottura con Gigi D'Alessio dopo una relazione che tra alti e bassi è durata dieci anni, avrebbe iniziato una relazione con Livio Cori, rapper napoletano di qualche anno più giovane di lei. E a presentare Cori alla, tempo fa, c'è chi assicura che sarebbe stato proprio D'Alessio. Circostanza seccamente smentita dall'artista. Ma tant'è, il tam-tam, in questi giorni, è martellante. Enon ne può più. Così sbotta in pubblico, sui social per la precisione. Il messaggio? Chiarissimo: "". In un lungo post, la cantante di Sora scrive: "Visto che c'è gente che parla a ...

