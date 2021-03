Family Food Fight 2 | da stasera su Sky Uno la nuova stagione del cooking show

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 marzo 2021)su Sky Uno, alle 21:15, arriva2,delcondotto da Joe Bastianich, mamma Lidia e Antonino Cannavacciuolo.su Sky Uno e NOW TV, alle 21:15, al via2, laedizione del primoin cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Sotto lo sguardo attento di Joe Bastianich, mamma Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, per 6 puntate, i quartetti gareggeranno in una sfida senza esclusione di colpi, mettendo in campo tutte le proprie abitudini, non solo a tavola ma anche nella gestione di una cucina professionale, e portando in ...