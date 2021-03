Fabrizio Corona è stato ricoverato in psichiatria, piantonato dalla polizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Corona, che ha pubblicato sui social le immagini del suo volto insanguinato dopo essersi tagliato gli avambracci ed essersi cosparso il volto del sangue fuoriuscito, è stato protagonista anche di un momento di concitazione con i poliziotti che erano andati a prelevarlo nella sua abitazione. #VIDEO A FINE ARTICOLO Tra bestemmie, urla e tentativi di aggredire un agente, Corona ha spaccato il vetro dell'ambulanza che lo stava soccorrendo prima di calmarsi ed essere trasferito al pronto soccorso per le ferite. Fabrizio Corona è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di psichiatria. piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera, presso cui verrà trasferito una volta dimesso, l'ex re dei ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021), che ha pubblicato sui social le immagini del suo volto insanguinato dopo essersi tagliato gli avambracci ed essersi cosparso il volto del sangue fuoriuscito, èprotagonista anche di un momento di concitazione con i poliziotti che erano andati a prelevarlo nella sua abitazione. #VIDEO A FINE ARTICOLO Tra bestemmie, urla e tentativi di aggredire un agente,ha spaccato il vetro dell'ambulanza che lo stava soccorrendo prima di calmarsi ed essere trasferito al pronto soccorso per le ferite.all'ospedale Niguarda di Milano, nel reparto didagli agenti dipenitenziaria del carcere di Opera, presso cui verrà trasferito una volta dimesso, l'ex re dei ...

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differime… - granlombard : #Craniometria di Fabrizio #Corona: mediterranide/mediterranide orientale alterato da una componente dinaroide (o, m… - ilfannullone_ : RT @meriadocco: Fabrizio Corona non starà bene e avrà bisogno di cure psichiatriche ma andate a dare un’occhiata ai reati che ha commesso e… -