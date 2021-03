Ex presidenti USA si uniscono per la campagna vaccinale (Di giovedì 11 marzo 2021) In uno spot di un minuto rilasciato dall’Ad Council gli ex presidenti USA Carter, Clinton, Bush e Obama hanno invitato i cittadini americani a fare le vaccinazioni per porre fine alla pandemia di coronavirus in corso. La clip mostra le foto di tutti i quattro ex presidenti e i loro coniugi mentre ricevono il vaccino Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) In uno spot di un minuto rilasciato dall’Ad Council gli exUSA Carter, Clinton, Bush e Obama hanno invitato i cittadini americani a fare le vaccinazioni per porre fine alla pandemia di coronavirus in corso. La clip mostra le foto di tutti i quattro exe i loro coniugi mentre ricevono il vaccino

