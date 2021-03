' Everywhere sarà probabilmente simile a GTA Online ma anche a Ready Player One'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex presidente di Rockstar Leslie Benzies con il suo nuovo studio Build a Rocket Boy ha svelato qualche dettaglio in più sul prossimo gioco,. Secondo quanto riportato, le teorie dei fan non sono poi così tanto lontane da ciò che il team sta immaginando per il progetto finale. In un'intervista, un portavoce di Build a Rocket Boy ha affermato che la società tiene d'occhio i feedback della community ed è rimasta colpita da ciò che i fan hanno messo insieme usando il numero esiguo di indizi disponibili: "Adoriamo il modo in cui la community sta cercando di raccogliere indizi su cosa potrebbe essere. Leggiamo praticamente sempre i subreddit! Alcune delle cose che hanno scoperto in realtà non sono lontane da ciò che immaginiamo". Il portavoce non è entrato più in dettaglio su quali sono gli elementi vicini alla loro visione, ma la ...