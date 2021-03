Europa League, tutto facile per Tottenham e Granada. L’Arsenal vince 3-1 al Pireo (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre al successo della Roma sullo Shakhtar (3-0), nelle altre gare delle 21.00, valide per gli ottavi di finale d’andata di Europa League, non ci sono state sorprese. tutto semplice per Tottenham e Granada, rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Molde, entrambe vittoriose per 2-0. vince 3-1 L’Arsenal al Pireo, contro l’Olympiacos. Ecco i risultati delle 21.00: Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 (Pellegrini 23?, El Shaarawy 73?, Mancini 77?) Granada-Molde 2-0 (Molina 26?, Soldado 75?) Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0 (Kane 25? e 70?) Olympiacos-Arsenal 1-3 (Odegaard 34?, El Arabi 58?, Gabriel 79?, Elneny 85?) Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre al successo della Roma sullo Shakhtar (3-0), nelle altre gare delle 21.00, valide per gli ottavi di finale d’andata di, non ci sono state sorprese.semplice per, rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Molde, entrambe vittoriose per 2-0.3-1al, contro l’Olympiacos. Ecco i risultati delle 21.00: Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 (Pellegrini 23?, El Shaarawy 73?, Mancini 77?)-Molde 2-0 (Molina 26?, Soldado 75?)-Dinamo Zagabria 2-0 (Kane 25? e 70?) Olympiacos-Arsenal 1-3 (Odegaard 34?, El Arabi 58?, Gabriel 79?, Elneny 85?) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

