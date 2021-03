Europa League | tris della Roma allo Shakhtar Il Milan pareggia a Manchester

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 marzo 2021), i risultati di giovedì 11 marzo. Lavince con loe avvicina i quarti di finale. Pari, i risultati di giovedì 11 marzo 2021. Labatte 3-0 loDonetsk e avvicina i quarti di finale. Buon pareggio anche per ilcontro ilUnited in Inghilterra., i risultati di giovedì 11 marzo Di seguito il risultati digiovedì 11 marzo, sfide valide per l’andata degli ottavi di finalecompetizione. Ajax-Young Boys 3-0Dinamo Kiev-Villarreal 0-2...