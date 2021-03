Europa League, Tottenham-Dinamo Zagabria: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 11 marzo 2021) Accoppiamento fortunato per José Mourinho che, negli ottavi di finale dell’Europa League, pesca la Dinamo Zagabria, club nettamente inferiore alla compagine inglese con sede a Londra. Il Tottenham, dopo aver vinto il proprio raggruppamento, ha eliminato agevolmente gli austriaci del Wolfsberger. Anche i croati di Zoran Mami? hanno vinto il proprio girone (arrivando davanti proprio al club eliminato dagli anglosassoni) per poi sbarazzarsi del Krasnodar (Russia) nei sedicesimi di finale. La sfida si prospetta davvero interessante, anche se il pronostico pende clamorosamente a favore degli Spurs. Ecco le ultime su Tottenham-Dinamo Zagabria, le probabili formazioni e la diretta tv dell’incontro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Accoppiamento fortunato per José Mourinho che, negli ottavi di finale dell’, pesca la, club nettamente inferiore alla compagine inglese con sede a Londra. Il, dopo aver vinto il proprio raggruppamento, ha eliminato agevolmente gli austriaci del Wolfsberger. Anche i croati di Zoran Mami? hanno vinto il proprio girone (arrivando davanti proprio al club eliminato dagli anglosassoni) per poi sbarazzarsi del Krasnodar (Russia) nei sedicesimi di finale. La sfida si prospetta davvero interessante, anche se il pronostico pende clamorosamente a favore degli Spurs. Ecco le ultime su, lee latv dell’incontro ...

Advertising

angelomangiante : Fonseca su #Dzeko nell'esclusiva @SkySport 'Oggi era il primo allenamento in gruppo per Dzeko dopo l'infortunio, m… - SkySport : Manchester United-Milan, i 10 calciatori che hanno giocato con entrambe - DiMarzio : #ASRoma, le ultime in vista della partita contro lo #Shakhtar | #UEL - DenisDecorte : Europa League, il power ranking ?? DEFINITIVO per gli ottavi ???? via @OneFootball. Leggilo qui: - caps2021 : RT @marikafruscio10: Ieri ...COPPE PAZZE...Speciale Europa League ???????? Su Top Calcio24 -