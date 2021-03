Europa League | Roma-Shakhtar Donetsk | le probabili formazioni

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ladi Paulo Fonseca sarà impegnata questa sera allo Stadio Olimpico contro lo, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di. Calcio di inizio ore 21 e diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8. Buone notizie per il tecnico giallorosso, che recupera Dzeko e Ibanez, L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

... e soprattutto di nuovo, agli ottavi di finale di Champions. Un risultato tremendo per una ...neanche l'arrivo di Cristiano Ronaldo in questo senso è riuscito a spedire la Juve sul tetto d'Entra nel vivo l ', giunta agli ottavi di finale: stasera le gare di andata. La gara più suggestiva è senz'altro quella di Old Trafford, tra Manchester United e Milan alle 18:55. Nella stessa fascia anche ...Partita dal sapore di Champions League, quella fra Manchester United e Milan: ben 10 vinte complessivamente da entrambe, un record per un incontro di Europa League. Ai ...Ma vogliamo continuare a giocare l’Europa League, quindi speriamo di poter fare due grandi partite contro lo Shakhtar e poter approdare ai quarti di finale".