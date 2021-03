Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali. Il Milan pareggia a Manchester (Di giovedì 11 marzo 2021) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 11 marzo. In campo Milan e Roma. Roma – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 11 marzo 2021. Milan contro il Manchester United. La Roma ospita lo Shakhtar Donetsk. Europa League, i risultati di giovedì 11 marzo Di seguito il risultati di Europa League giovedì 11 marzo, sfide valide per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Ajax-Young Boys 3-0Dinamo Kiev-Villarreal 0-2Manchester United-Milan 1-1Slavia Praga-Rangers 1-1Granada-Molde (ore 21)Olympiacos-Arsenal (ore ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021), il programma e i risultati di giovedì 11 marzo. In campo, il programma e i risultati di giovedì 11 marzo 2021.contro ilUnited. Laospita lo, i risultati di giovedì 11 marzo Di seguito il risultati digiovedì 11 marzo, sfide valide per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Ajax-Young Boys 3-0Dinamo Kiev-Villarreal 0-2United-1-1Slavia Praga-Rangers 1-1Granada-Molde (ore 21)Olympiacos-Arsenal (ore ...

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Kataklinsmann : @MassiSodo Perché l’Europa League è una dimensione dello spazio tempo dove il talento non esiste. - BalotelliCyborg : C’è chi vince 3-2 in casa con il grande Porto in Champions League e chi strappa un punto sofferto contro il povero… - FanFerrante : MA IO DICO: C'E' CHI IN EUROPA E' ARRIVATO ULTIMO NEL GIRONE IN CHAMPIONS, MANCO IL TERZO POSTO PER L'EUROPA LEAGUE… -