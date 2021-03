Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: gol tutti azzurri, i giallorossi prenotano i quarti (Di giovedì 11 marzo 2021) La Roma a valanga sullo Shakhtar Donetsk: 3-o nella gara valida per l'andata degli ottavi di Europa League.I giallorossi hanno archiviato la pratica ucraina grazie a una prestazione davvero esaltante che ha consegnato virtualmente il passaggio del turno nella competizione europea. Apre le marcature la rete di Lorenzo Pellegrini che al 22' sblocca la gara, le altre due reti le firmano tra il 73' e il 77' rispettivamente Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini. Nelle altre gare della serata vince senza problemi il Tottenham che supera 2-0 la Dinamo Zagabria, successi anche per Arsenal e Granada che si impongono nelle sfide contro Olympiacos e Molde. Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Laa valanga sullo: 3-o nella gara valida per l'andata degli ottavi di.Ihanno archiviato la pratica ucraina grazie a una prestazione davvero esaltante che ha consegnato virtualmente il passaggio del turno nella competizione europea. Apre le marcature la rete di Lorenzo Pellegrini che al 22' sblocca la gara, le altre due reti le firmano tra il 73' e il 77' rispettivamente Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini. Nelle altre gare della serata vince senza problemi il Tottenham che supera 2-0 la Dinamo Zagabria, successi anche per Arsenal e Granada che si impongono nelle sfide contro Olympiacos e Molde.

