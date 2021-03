Europa League: Roma - Shakhtar 3 - 0. Tris con Pellegrini, El Shaarawy e Mancini (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 11 marzo 2021 - La Roma mette nel mirino i quarti di finale di Europa League : il 3 - 0 rifilato in casa allo Shakhtar Donetsk permette ai giallorossi di sognare già la qualificazione, sempre ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021), 11 marzo 2021 - Lamette nel mirino i quarti di finale di: il 3 - 0 rifilato in casa alloDonetsk permette ai giallorossi di sognare già la qualificazione, sempre ...

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - SkySport : Manchester United-Milan, che errore di Maguire! Centra il palo da zero metri. FOTO e VIDEO - kalium_AsRoma : RT @TizRicc: La #ASRoma non vinceva un'andata di un ottavo di finale di Coppa UEFA/Europa League dal novembre 1998, Roma-Zurigo 1-0 (Totti)… - sportli26181512 : Granada CF-Molde 2-0: Preziosa vittoria per il Granada CF. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Diego Martíne… -