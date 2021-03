Europa League, Roma e Milan sognano i quarti: i pronostici della serata (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo, va in scena l’Europa League con le gare d’andata degli ottavi di finale. Il sorteggio ha messo subito alla prova il cammino delle italiane in Europa League. Il Milan affronterà il Manchester United, in una partita che per i più nostalgici riporta alla mente gli anni in cui le due squadre dominavano a livello nazionale ed internazionale. Con 10 Champions League in due, quella tra United e Milan si candida come main event della serata, con molti giovani pronti a prendersi il palcoscenico. Per quanto riguarda la Roma, all’olimpico arriva lo Shakhtar Donetsk. Accoppiamento anche in questo caso molto suggestivo: per Henrikh Mkhitaryan e Fonseca è infatti un ritorno a casa. Il primo è esploso proprio con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo, va in scena l’con le gare d’andata degli ottavi di finale. Il sorteggio ha messo subito alla prova il cammino delle italiane in. Ilaffronterà il Manchester United, in una partita che per i più nostalgici riporta alla mente gli anni in cui le due squadre dominavano a livello nazionale ed internazionale. Con 10 Championsin due, quella tra United esi candida come main event, con molti giovani pronti a prendersi il palcoscenico. Per quanto riguarda la, all’olimpico arriva lo Shakhtar Donetsk. Accoppiamento anche in questo caso molto suggestivo: per Henrikh Mkhitaryan e Fonseca è infatti un ritorno a casa. Il primo è esploso proprio con la ...

Advertising

angelomangiante : Fonseca su #Dzeko nell'esclusiva @SkySport 'Oggi era il primo allenamento in gruppo per Dzeko dopo l'infortunio, m… - DiMarzio : #ASRoma, le ultime in vista della partita contro lo #Shakhtar | #UEL - bruttapas : @FBiasin I media sono passati dalla genuflessione a #Cr7 alla sua crocifissione in un amen. La verità sta nel mezzo… - Vivo_e_vegeto : @ilMega24 Ma tu che esci da quarto nel girone sei ancora in giro...? Manco l'Europa League...?? - TMW_radio : ??SONDAGGIO?? #Milan e #ASRoma impegnate negli ottavi di Europa League con un occhio alla corsa Champions. Che peso… -