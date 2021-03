Europa League, Olympiacos-Arsenal: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 11 marzo 2021) Per gli ottavi di finale di Europa League, allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, va in scena Olympiacos-Arsenal, remake dei sedicesimi della scorsa stagione quando a spuntarla furono i greci. Il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 21:00. Il momento dell’Arsenal I gunners viaggiano a marce diverse fra campionato e coppa. In Premier League, infatti, la stagione della squadra di Arteta non è mai decollata e l’obiettivo Europa fugge a +10 a causa, forse, dei troppi alti e bassi che hanno caratterizzato i londinesi capaci, 2 giornate fa, di vincere 3-1 sul campo del Leicester secondo per poi non andare oltre l’1-1 contro il Burnley 15esimo nell’ultima uscita. In Europa League, però, le cose sono ben diverse: prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Per gli ottavi di finale di, allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, va in scena, remake dei sedicesimi della scorsa stagione quando a spuntarla furono i greci. Il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 21:00. Il momento dell’I gunners viaggiano a marce diverse fra campionato e coppa. In Premier, infatti, la stagione della squadra di Arteta non è mai decollata e l’obiettivofugge a +10 a causa, forse, dei troppi alti e bassi che hanno caratterizzato i londinesi capaci, 2 giornate fa, di vincere 3-1 sul campo del Leicester secondo per poi non andare oltre l’1-1 contro il Burnley 15esimo nell’ultima uscita. In, però, le cose sono ben diverse: prima ...

