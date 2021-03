Europa League, oggi in campo Milan e Roma (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’uscita di scena dalla Champions League della Juventus che non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata con in Porto, e in attesa degli impegnativi match di Atalanta e Lazio che si svolgeranno il 16 e il 17 marzo rispettivamente contro il Real e il Bayern, i riflettori oggi sono puntati sull’Europa League che vedrà scendere in campo Milan e Roma. Sulla base dei pronostici scommesse moderatamente favorito è il Manchester, la cui vittoria è quotata 1.67 contro la Milanese e, nel secondo, la squadra capitolina data a 1.60 in casa, nel match che la vedrà affrontare lo Shakhtar Donetsk. Sarà il Milan il primo a scendere in campo alle 18.55 per cercare di ribaltare le previsioni. Il tecnico Stefano Pioli aveva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’uscita di scena dalla Championsdella Juventus che non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata con in Porto, e in attesa degli impegnativi match di Atalanta e Lazio che si svolgeranno il 16 e il 17 marzo rispettivamente contro il Real e il Bayern, i riflettorisono puntati sull’che vedrà scendere in. Sulla base dei pronostici scommesse moderatamente favorito è il Manchester, la cui vittoria è quotata 1.67 contro laese e, nel secondo, la squadra capitolina data a 1.60 in casa, nel match che la vedrà affrontare lo Shakhtar Donetsk. Sarà ilil primo a scendere inalle 18.55 per cercare di ribaltare le previsioni. Il tecnico Stefano Pioli aveva ...

