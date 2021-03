Europa League: Milan; Pioli, alleno un gruppo eccezionale (Di giovedì 11 marzo 2021) "C'è molta soddisfazione. Non sto allenando un gruppo normale, è un gruppo eccezionale, dal punto di vista tecnico, professionale e umano. Quando vedo che i ragazzi danno l'anima è giusto essere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) "C'è molta soddisfazione. Non sto allenando unnormale, è un, dal punto di vista tecnico, professionale e umano. Quando vedo che i ragazzi danno l'anima è giusto essere ...

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Fracal971 : RT @DavidBasco86: ma gli interisti che rosicano per un pareggio del Milan col Manchester esattamente che cazzo di vita hanno? ????ma dio sant… - zazoomblog : LIVE Roma-Shakhtar Donetsk 2-0 Europa League in DIRETTA: El Shaarawy trova il gol del raddoppio. Giallorossi in con… - willycuba65 : RT @illegionarioASR: Termina 3-0 una bella partita. La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di Europa League grazie ad una solida prestazion… -