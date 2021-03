Europa League, Manchester United-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Manchester United-Milan, sfida in programma stasera alle 18:55, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Stasera ad Old Trafford andrà in scena quella che si può considerare indubbiamente una classica del calcio europeo: Manchester United VS Milan. Nelle menti dei tifosi rossoneri riaffiorano sicuramente i ricordi di quella semifinale di Champions del 2007 in cui Kakà, Seedorf, Gilardino e compagni mandarono a casa i Red Devils guidati allora da un certo Sir Alex Ferguson. E come dimenticare i due gol di Crespo negli ottavi di finale dell’edizione 2004-2005 che permisero ai rossoneri di proseguire il proprio cammino in Coppa Campioni fino alla sciagurata finale di Istanbul persa clamorosamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma stasera alle 18:55, valevole per l’andata degli ottavi di finale di. Stasera ad Old Trafford andrà in scena quella che si può considerare indubbiamente una classica del calcio europeo:VS. Nelle menti dei tifosi rossoneri riaffiorano sicuramente i ricordi di quella semifinale di Champions del 2007 in cui Kakà, Seedorf, Gilardino e compagni mandarono a casa i Red Devils guidati allora da un certo Sir Alex Ferguson. E come dimenticare i due gol di Crespo negli ottavi di finale dell’edizione 2004-2005 che permisero ai rossoneri di proseguire il proprio cammino in Coppa Campioni fino alla sciagurata finale di Istanbul persa clamorosamente ...

Advertising

angelomangiante : Fonseca su #Dzeko nell'esclusiva @SkySport 'Oggi era il primo allenamento in gruppo per Dzeko dopo l'infortunio, m… - DiMarzio : #ASRoma, le ultime in vista della partita contro lo #Shakhtar | #UEL - qmolins : @QueThiJugues @Cristobal_chass @FCBfemeni hahahaha avui hi ha Europa League, aquesta compteició q no li interessa a ningú ...hahahahahahaha - Nicolas81972837 : @FabrizioRomano @yutomanga Una squadra per vincere l'Europa League insomma - Fantacalcio : Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e dove vederla in TV -