Europa League | Manchester United - Milan 1 - 1

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - cippiriddu : Non chiedo il vaccino, però questa cosa che sto guardando la Diretta Gol di Europa League senza l'aiuto di alcolici pesanti mi dispiace. - Emme1settimana : @gervix4 L'Europa league invece l'avete vinta stasera, complimenti - AgoCannella : Complimenti al Milan per la grande prestazione di stasera. 1-1 stretto. Passaggio del turno molto vicino. Ovviamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Diogo Dalot, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match dicontro il Manchester ..."Abbiamo giocato da Milan". Bastano queste quattro parole di Simon Kjaer, pronunciate in perfetto italiano con lieve accento danese, per descrivere la partitona del Diavolo a Old Trafford. Perché ...È terminato da poco il match Manchester United-Milan, andata degli ottavi di finale di Europa League. I tifosi del Milan, sui social, l'hanno visto così ...Torna in campo in Europa League la Roma, attesa dall'andata degli ottavi di finale della competizione contro lo Shakhtar Donetsk, allenato da Paulo Fonseca dal 2016 al 2019. Come di consueto, Vocegial ...