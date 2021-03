Europa League | Manchester United-Milan 1-0 | gol di Diallo | LIVE NEWS

Advertising

sportface2016 : #ManchesterUnitedMilan, il giovanissimo ex Atalanta #Diallo porta avanti i Red Devils: il video - BarChiacchiere : @ValeMacherio turno alla portata dei rossoneri. Milan meglio organizzato tecnicamente, in questa Europa League può essere la sorpresa - sasosbirvale : In Italia non giocano, segnano in Europa League. #Diallo #ManMilan - Paroladeltifoso : Europa League – Le formazioni ufficiali dei match delle 21:00 - delinquentweet : Sta a vedere che un anno che il Siviglia lascia spazio agli altri in Europa League, deve andare a vincere il Villar… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sky Sport

Commenta per primo La Roma gioca in casa l'andata degli ottavi di finale dicontro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito le formazioni ufficiali del match: ROMA - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; ...Commenta per primo Roma - Shakhtar Donetsk ( calcio d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in. Contro la sua ex squadra, Fonseca deve fare a meno di Veretout e Zaniolo , assenti per infortunio come Malyshev e Stepanenko. Dzeko e Borja Mayoral partono entrambi dalla panchina, con ...Ultim’ora – Adriano Galliani ricoverato in ospedale per Covid 11/03/2021 16.12 Capocannoniere Milan Europa League: il nome a sorpresa non è in lista 11/03/2021 16.00 Maldini torna sull’intervista ...Entra nel vivo l'Europa League con gli incontri validi per gli ottavi di finale della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri.