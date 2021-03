Europa League | Manchester United-Milan 1-0 | contatto Brahim Diaz-Wan Bissaka in area | LIVE

Advertising

Michele36444370 : RT @marikafruscio10: Ieri ...COPPE PAZZE...Speciale Europa League ???????? Su Top Calcio24 - orax1972 : Va beh dai, ma è aggiustata 'sta partita. Che roba indegna. Cmq in generale gli arbitri di Europa League sono degli… - SPress24 : Europa League, Ottavi di Finale: le Formazioni Ufficiali di Roma-Shakhtar Donetsk - WiAnselmo : #EuropaLeague, #Roma-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico - Mediagol : #EuropaLeague, #Roma-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sky Sport

Segui il match in tempo reale: a Old Trafford si gioca l'andata degli ottavi di finale. I rossoneri, in formazione rimaneggiata, sfidano la formazione di ...La chicca della 27ª giornata è rappresentata dalla sfida che chiuderà il turno, con Milan e Napoli di scena al Meazza. I rossoneri saranno reduci dall'impegno incontro il Manchester United e in più dovranno fare i conti con alcune assenze, su tutta quella di Ibrahimovic, mattatore del match d'andata con una doppietta. ...Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Roma e Shakhtar Donetsk che è valevole per la competizione chiamata Europa League. Cercano con forza la vittoria i locali, per cercare di ...Entra nel vivo l'Europa League con gli incontri validi per gli ottavi di finale della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri.