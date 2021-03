Europa League | Manchester United-Milan 0-0 | forti dubbi sul gol annullato a Kessie | LIVE

Advertising

LukeFenek : RT @farted94: Adesso vi faccio una domanda ma vi prego di essere seri nelle risposte A CHE ORA E CONTRO CHI GIOCA L’INTER NEL SUO MATCH DI… - lillydessi : Europa League, diretta Manchester United-Milan 0-0 - fitti1988 : RT @farted94: Adesso vi faccio una domanda ma vi prego di essere seri nelle risposte A CHE ORA E CONTRO CHI GIOCA L’INTER NEL SUO MATCH DI… - AMinghetti : RT @farted94: Adesso vi faccio una domanda ma vi prego di essere seri nelle risposte A CHE ORA E CONTRO CHI GIOCA L’INTER NEL SUO MATCH DI… - frango0o : RT @_enz29: Il Milan arriva fino alla semifinale di Europa League -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sky Sport

4 Dopo gli ottavi di finale d'andata di Championsdi martedì e mercoledì, si giocano questa sera le sfide dicon in campo il Milan alle 18.55 in casa del Manchester United e la Roma alle 21 all'Olimpico contro lo Shakhtar . Di seguito tutti gli episodi da moviola delle due partite analizzati ......54 - E' tutto pronto per il fischio d'inizio, il Milan si presenta con la maglia bianca, i pantaloncini neri e i calzettoni bianchi Ore 18:53 - Suona l'inno dell'e i capitani si ...26' Ancora Milan. Krunic ha un'ottima chance in area del Manchester, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. 22' Milan con grande personalità all'Old ...15' Saelemaekers mette in mezzo un bel pallone per Tomori, ma il difensore rossonero non ci arriva. 11' Kessié segna un gran gol ma l'arbitro annulla con il VAR per un ...