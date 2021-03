Europa League, la Roma schianta lo Shakhtar (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - La Roma schianta 3-0 lo Shakhtar nell'andata degli ottavi di Europa League, prendendosi un bel vantaggio in vista della gara di ritorno in Ucraina tra una settimana. Decidono le reti tutte italiane di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Unica nota stonata della serata giallorossa l'infortunio (da valutare) di Mkhitaryan, uscito nel primo tempo per un fastidio al polpaccio destro. La prima occasione della gara ce l'hanno i giallorossi dopo appena sei minuti di gioco, con la deviazione fortuita di Villar su corner salvata sulla linea da Trubin. I capitolini giocano meglio e al 23' passano in vantaggio: verticalizzazione di Pedro per Pellegrini, bravissimo ad indovinare il colpo d'esterno che beffa il portiere per l'1-0. Lo Shakhtar prova a reagire subito con Junior Moraes (buona ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - La3-0 lonell'andata degli ottavi di, prendendosi un bel vantaggio in vista della gara di ritorno in Ucraina tra una settimana. Decidono le reti tutte italiane di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Unica nota stonata della serata giallorossa l'infortunio (da valutare) di Mkhitaryan, uscito nel primo tempo per un fastidio al polpaccio destro. La prima occasione della gara ce l'hanno i giallorossi dopo appena sei minuti di gioco, con la deviazione fortuita di Villar su corner salvata sulla linea da Trubin. I capitolini giocano meglio e al 23' passano in vantaggio: verticalizzazione di Pedro per Pellegrini, bravissimo ad indovinare il colpo d'esterno che beffa il portiere per l'1-0. Loprova a reagire subito con Junior Moraes (buona ...

Advertising

Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - SkySport : Manchester United-Milan, che errore di Maguire! Centra il palo da zero metri. FOTO e VIDEO - DiMarzio : #UEL | #RomaShakhtar, le formazioni ufficiali - CC10_official : La Roma meglio del Milan, la Roma vince 3-0 e il Milan pareggia 1-1 in Europa league, Speriamo bene per il ritorno… - Wes10Sneijder1 : RT @Emme1settimana: Allora, ora vi spiego la situazione giusto per farvi capire chi si trova in una posizione di SUPERIORITÀ, esiste qualc… -