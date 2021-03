Europa League, il Milan sorride a metà: 1-1 in casa del Manchester United (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan tira un sospiro di sollievo e sorride. I rossoneri, infatti, rischiano grosso contro il Manchester United, ma limitano i danni e strappano un 1-1 che ha un peso notevole in ottica qualificazione. Ora alla squadra di Stefano Pioli può bastare il pareggio per 0-0 in casa, condannando i Red Devils a scoprirsi.IL MATCHIl copione della gara diventa presto definito: il Manchester detta la partita, ma deve fare i conti con il pressing del Milan, che costringe i Red Devils a non giocare il pallone con lucidità e precisione. Tanti gli errori in fase di impostazione da parte degli inglesi, bravi comunque a salvarsi dalle folate dei rossoneri con una difesa spesso attenta nell'esecuzione del fuorigioco (ben due i gol annullati agli uomini di Stefano Pioli per posizione ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Iltira un sospiro di sollievo e. I rossoneri, infatti, rischiano grosso contro il, ma limitano i danni e strappano un 1-1 che ha un peso notevole in ottica qualificazione. Ora alla squadra di Stefano Pioli può bastare il pareggio per 0-0 in, condannando i Red Devils a scoprirsi.IL MATCHIl copione della gara diventa presto definito: ildetta la partita, ma deve fare i conti con il pressing del, che costringe i Red Devils a non giocare il pallone con lucidità e precisione. Tanti gli errori in fase di impostazione da parte degli inglesi, bravi comunque a salvarsi dalle folate dei rossoneri con una difesa spesso attenta nell'esecuzione del fuorigioco (ben due i gol annullati agli uomini di Stefano Pioli per posizione ...

