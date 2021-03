Europa League, Ajax-Young Boys: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 11 marzo 2021) Le due formazioni detentrici del titolo del proprio Paese si affrontano in uno scontro dal sapore di Champions. Ajax-Young Boys è solo l’andata di uno scontro che promette scintille, valevole per gli ottavi di Europa League. Le due compagini arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Lille i primi ed il Bayer Leverkusen i secondi. Ottimo stato di forma che conferma una partita votata all’attacco da entrambe le parti, il tutto nel teatro olandese, la “Johan Cruijff Arena”. Calcio d’inizio alle 18.55 per una partita da non perdere. Il momento dell’Ajax Ajax che, dopo il tracollo in Champions League per mano di Liverpool ed Atalanta, ha trovato l’equilibrio giusto in ogni reparto, sbaragliando ogni concorrenza e trovando terreno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Le duedetentrici del titolo del proprio Paese si affrontano in uno scontro dal sapore di Champions.è solo l’andata di uno scontro che promette scintille, valevole per gli ottavi di. Le due compagini arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Lille i primi ed il Bayer Leverkusen i secondi. Ottimo stato di forma che conferma una partita votata all’attacco da entrambe le parti, il tutto nel teatro olandese, la “Johan Cruijff Arena”. Calcio d’inizio alle 18.55 per una partita da non perdere. Il momento dell’che, dopo il tracollo in Championsper mano di Liverpool ed Atalanta, ha trovato l’equilibrio giusto in ogni reparto, sbaragliando ogni concorrenza e trovando terreno ...

