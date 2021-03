Eurocup | Tento perde a Karsnodar e rischia l' eliminazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eurocup Tento

Krasnodar , 10 marzo 2021 " Si chiudono con una sconfitta le top 16 didella Dolomiti Energia Trento , che non ha saputo ripetere l'impresa compiuta in campionato con Milano ed è stata battuta 100 - 86 in casa del Lokomotiv Kuban Krasnodar e ora è in attesa del ...Krasnodar , 10 marzo 2021 " Si chiudono con una sconfitta le top 16 didella Dolomiti Energia Trento , che non ha saputo ripetere l'impresa compiuta in campionato con Milano ed è stata battuta 100 - 86 in casa del Lokomotiv Kuban Krasnodar e ora è in attesa del ...I bianconeri sono stati sconfitti 100-86 dal Lokomotiv Kuban e ora devono attendere il risultato di Partizan-Metropolitans ...La Dolomiti Energia Trento cede alla Lokomotiv Kuban nell'ultima giornata del gruppo F della Top-16 di Eurocup 2020/2021 ...