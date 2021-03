Estrazione Million Day 11 marzo | diretta oggi numeri vincenti

(Di giovedì 11 marzo 2021)inlive diDay di112021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.DaySono già quattro i nuovi milionari del mese dialDay: lunedì 8, si è festeggiato a Trieste ed è il secondo milionario consecutivo in Friuli Venezia Giulia. Sabato sera, 6, si era vinto a Udine. Altri due nuovi milionari in pochi giorni, dunque, dopo le due vincite realizzate il primoa Paola, in provincia di Cosenza e Caivano in provincia di Napoli, i quali hanno investito un euro a testa. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni di martedì –> CLICCA ...

... più bassa delDay e del Lotto, più alta del SuperEnalotto. Lotteria degli scontrini, come verificare la vincita Per verificare la vincita alla Lotteria degli scontrini per l'di ...Day di oggi giovedì 11 marzo 2021, in diretta i cinque numeri vincenti . Su in diretta l'delDay. I numeri vincenti di oggi saranno resi noti alle 19.Day ...Million Day, a seguire i 5 numeri estratti relativi a giovedì 11 marzo. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro.Estrazione Superenalotto di oggi giovedì 11 marzo: quote e numeri vincenti. Contestualmente alle estrazioni del gioco del Lotto su Leggo.it seguiremo anche quella del famoso gioco ...