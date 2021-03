Estrazione Lotteria degli scontrini di oggi | 11 marzo 2021 | chi ha vinto | i vincitori

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 marzo 2021), giovedì 11, alle ore 10 ci sarà la primadei premi della, l’iniziativa varata dal Governo Conte per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici nei negozi fisici. Un sistema per contrastare l’evasione fiscale che non ha però mancato di suscitare polemiche sia a livello politico sia fra i commercianti. In particolare perè prevista la primamensile per gliemessi dall’1 al 28 febbraio. Dopo l’i tagliandi vincenti saranno pubblicati sul sito della. Poi le comunicazioni della vincita saranno direttamente comunicate alle persone tramite ...