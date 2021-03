Esportazioni | la Bergamasca perde l’11 | 8% | bene macchinari e alimentari

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il valore delledi Bergamo nel trimestre totalizza 4.030 milioni di euro (1,3% su base annua, contro variazioni del -2,3% in Lombardia e del -1,8% in Italia). Le importazioni sono state pari a 2.215 milioni (-2,9% tendenziale, contro -2,8% in Lombardia e 4,5% in Italia). Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.815 milioni, appena superiore al saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso (1.803 milioni). Lebergamasche hanno continuato il percorso di risalita per toccare quasi il livello del 4° trimestre 2019. La crescita congiunturale (12,4%) è minore di quella dello scorso trimestre perché ci si approssima ai livelli di regime, ma il tasso bergamasco – come quello lombardo (13,6%) – è comunque doppio rispetto a quello registrato dal Nord-ovest (+6,5%), che è il più alto tra le ...

