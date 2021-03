ESPN Colombia, panico in diretta: maxi-schermo crolla sul giornalista sportivo – Video (Di giovedì 11 marzo 2021) ESPN Colombia incidente in diretta Spavento in diretta negli studi televisivi di ESPN Colombia. L’altro ieri, durante il post partita della gara Juventus-Porto (terminata con l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions), il giornalista Colombiano Carlos Orduz è stato schiacciato da un maxi-schermo che si è staccato all’improvviso travolgendolo alle spalle. L’imprevisto ha destato immediata preoccupazione per le condizioni del malcapitato commentatore, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. A rassicurare i telespettatori, nel frattempo allarmatisi per quanto accaduto in diretta, è stato lo stesso Carlo Orduz via Twitter. Il giornalista ha spiegato di aver accusato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 marzo 2021)incidente inSpavento innegli studi televisivi di. L’altro ieri, durante il post partita della gara Juventus-Porto (terminata con l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions), ilno Carlos Orduz è stato schiacciato da unche si è staccato all’improvviso travolgendolo alle spalle. L’imprevisto ha destato immediata preoccupazione per le condizioni del malcapitato commentatore, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. A rassicurare i telespettatori, nel frattempo allarmatisi per quanto accaduto in, è stato lo stesso Carlo Orduz via Twitter. Ilha spiegato di aver accusato ...

