ESO: Flames of Ambition, il nuovo DLC è ora disponibile (Di giovedì 11 marzo 2021) Bethesda ha annunciato, tramite comunicato stampa, l’arrivo su PC e Mac di Flames of Ambition, l’ultimo DLC di ESO, insieme ad un vasto aggiornamento gratuito La recente acquisizione da parte di Microsoft non ha decisamente cambiato i piani di Bethesda, che continua sulla sua strada nello sviluppo continuo di alcuni dei suoi titoli di punta. In questo articolo prendiamo in ballo The Elder Scrolls Online, l’MMORPG dedicato ai vasti mondi di ESO (di cui se volete trovate la nostra recensione del DLC Markarth cliccando qui), che si è recentemente aggiornato con tanto nuovo contenuto e addirittura un nuovo DLC. Dopo l’espansione Gates of Oblivion presentata agli scorsi The Game Awards, il gioco torna ad aggiornarsi con Flames of Ambition, già acquistabile su PC e ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 marzo 2021) Bethesda ha annunciato, tramite comunicato stampa, l’arrivo su PC e Mac diof, l’ultimo DLC di ESO, insieme ad un vasto aggiornamento gratuito La recente acquisizione da parte di Microsoft non ha decisamente cambiato i piani di Bethesda, che continua sulla sua strada nello sviluppo continuo di alcuni dei suoi titoli di punta. In questo articolo prendiamo in ballo The Elder Scrolls Online, l’MMORPG dedicato ai vasti mondi di ESO (di cui se volete trovate la nostra recensione del DLC Markarth cliccando qui), che si è recentemente aggiornato con tantocontenuto e addirittura unDLC. Dopo l’espansione Gates of Oblivion presentata agli scorsi The Game Awards, il gioco torna ad aggiornarsi conof, già acquistabile su PC e ...

Advertising

fantasy_magazin : Da @TESOnline #ESO arriva il #DLC #FlamesofAmbition @Bethesda - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Con il DLC ESO: Flames of Ambition arrivano due nuovi dungeon, il nuovo sistema Champion e tanto altro su PC/Mac https… - PixelFlood_it : #TheElderScrollsOnline accoglie un nuovo #DLC, #FlamesOfAmbition. Tutti i dettagli: - infoitscienza : È arrivato Flames of Ambition il nuovo DLC di ESO - GameSailors : ESO: Flames of Ambition in arrivo due dungeon e tante novità - News -