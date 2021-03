Escono dopo il coprifuoco e si schiantano con l'auto nuova del papà: nei guai cinque giovanissimi (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sono schiantati contro un guardrail con l'auto nuova del padre di uno di loro, presa di nascosto e ancora priva di assicurazione. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23 quindi in ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sono schiantati contro un guardrail con l'del padre di uno di loro, presa di nascosto e ancora priva di assicurazione. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23 quindi in ...

Advertising

MaryPally10 : Assassini che escono dal carcere dopo qualche anno. Alcuni nemmeno ci arrivano in prigione. Corona si fa anni di ca… - annoupanoux : RT @salvinimi: Il mio bisnonno a cui stavo sulle ???? si presenta regolarmente ogni notte nel sonno e mi da i numeri del lotto che escono reg… - disturbialien : Va aiutato però non portandolo in un talk e facendogli fare la figura dello stupido perché Corona è l'opposto. Vien… - salvinimi : Il mio bisnonno a cui stavo sulle ???? si presenta regolarmente ogni notte nel sonno e mi da i numeri del lotto che e… - P4Ql4 : @FrancescoMon66 @ilmessaggeroit Sarebbe 1 buona direttiva x informazione (senza occultare che diventa sempre perico… -