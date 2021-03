Esame avvocato: rinviate le prove, venerdì in Consiglio il decreto per il doppio orale (Di giovedì 11 marzo 2021) rinviate le prove scritte dell’Esame avvocato. Si sarebbero dovute svolgere dal 13 al 15 aprile 2021, come stabilito con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020, ma il Ministero ha disposto la sospensione con una circolare alle Corti d’appello. Si tratta del secondo rinvio dovuto alla pandemia. Gli aspiranti avvocati che devono sostenere l’Esame di abilitazione sono 26.000, dei quali 4.000 a Napoli e 3.000 a Roma. Il Ministero della Giustizia rassicura sulle tempistiche: le nuove date saranno fissate al primo Consiglio dei ministri ed entro un mese. Intanto venerdì al Consiglio dei Ministri verrà presentato il decreto che modifica le prove d’Esame. Vediamo assieme le novità. Prova ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021)lescritte dell’. Si sarebbero dovute svolgere dal 13 al 15 aprile 2021, come stabilito con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020, ma il Ministero ha disposto la sospensione con una circolare alle Corti d’appello. Si tratta del secondo rinvio dovuto alla pandemia. Gli aspiranti avvocati che devono sostenere l’di abilitazione sono 26.000, dei quali 4.000 a Napoli e 3.000 a Roma. Il Ministero della Giustizia rassicura sulle tempistiche: le nuove date saranno fissate al primodei ministri ed entro un mese. Intantoaldei Ministri verrà presentato ilche modifica led’. Vediamo assieme le novità. Prova ...

