Eruzione Etna, Regione delibera lo stato di crisi per 43 comuni (Di giovedì 11 marzo 2021) Dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al Consiglio dei ministri lo stato di emergenza nazionale per 13 comuni ricadenti nelle aree sommitali dell'Etna e per altri 30 comuni dell'areale etneo. Lo ha deliberato, oggi pomeriggio, il governo Musumeci sulla base della documentazione fornita dalla Protezione civile regionale sui danni e

