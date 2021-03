“Era Meglio Angela Nasti”, La nuova tronista Samantha tra le polemiche social (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ma sinceramente qualcuno di voi augurerebbe Samantha ad un ragazzo a cui vuole bene?” questo è uno dei tanti post della polemica social che sta coinvolgendo Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne. Samantha Curcio, classe ’90, è la nuova tronista “Curvy” , il suo video di presentazione aveva colpito il pubblico italiano per la sua simpatia e la voglia di sfatare il mito che la bellezza corrispone ai canoni estetici imposti dalla società. In realtà sono bastate poche puntante per far cambiare idea agli spettatori del programma e a farla cadere in una polemica senza fine. Fin da subito Samantha avrebbe dichiarato di essere diversa dalle ragazze fino ad allora salite sul trono , perchè lei si basa su valori veri e non ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ma sinceramente qualcuno di voi augurerebbead un ragazzo a cui vuole bene?” questo è uno dei tanti post della polemicache sta coinvolgendoCurcio, ladi Uomini e Donne.Curcio, classe ’90, è la“Curvy” , il suo video di presentazione aveva colpito il pubblico italiano per la sua simpatia e la voglia di sfatare il mito che la bellezza corrispone ai canoni estetici imposti dalla società. In realtà sono bastate poche puntante per far cambiare idea agli spettatori del programma e a farla cadere in una polemica senza fine. Fin da subitoavrebbe dichiarato di essere diversa dalle ragazze fino ad allora salite sul trono , perchè lei si basa su valori veri e non ...

RiccardoRossi : dobbiamo salutare e ringraziare #LouOttens per averci dato la possibilità di aver fatto innamorare qualcuno con una… - makkox : lo posto per rinforzare l'ancora vago convincimento che era meglio se me stavo zitto e fermo co ste matite :) - LucaDondoni : Era meglio quando era spento #Sanremo2021 - paologargiulo1 : RT @lvoir: @myrtamerlino Quindi era meglio #Conte no? almeno con lui insieme ai decreti arrivavano i Ristori e se non altro avevamo un volt… - cuetherain_ : Si stava meglio quando si diceva che il vaccino AZ era scarso e basta -