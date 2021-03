Enel X e Volkswagen inaugurano a Roma il primo store per ricarica ultra-fast – FOTO (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi e dell’amministratore delegato di Volkswagen Group Italia Massimo Nordio, l’ad di Enel X Francesco Venturini ha inaugurato nella Capitale la prima infrastruttura italiana (ne seguiranno altre in diverse città) per la ricarica ultra-veloce di auto elettriche e ibride plug-in. Si tratta di un sito HPC (high power charging) che rientra nel progetto europeo CEUC con quattro stazioni e una potenza di 350 kW che permette di fare il pieno di elettroni in soli 20 minuti. Oltre a questi, è presente anche una stazione di ricarica pubblica JuicePole da 22 kW + 22 kW e un JuiceMedia: trattasi di schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica, riservato ai test drive dei veicoli dei vari brand di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla presenza del sindaco diVirginia Raggi e dell’amministratore delegato diGroup Italia Massimo Nordio, l’ad diX Francesco Venturini ha inaugurato nella Capitale la prima infrastruttura italiana (ne seguiranno altre in diverse città) per la-veloce di auto elettriche e ibride plug-in. Si tratta di un sito HPC (high power charging) che rientra nel progetto europeo CEUC con quattro stazioni e una potenza di 350 kW che permette di fare il pieno di elettroni in soli 20 minuti. Oltre a questi, è presente anche una stazione dipubblica JuicePole da 22 kW + 22 kW e un JuiceMedia: trattasi di schermo digitale integrato con due stazioni di, riservato ai test drive dei veicoli dei vari brand di ...

