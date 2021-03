Enel X apre stazione ricarica ultrafast a Roma Venturini | “Prima di una lunga serie”

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –ladicittadina in Italia. Un investimento che si inserisce nell’ambito del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017, che conferma ilto diX (Gruppo) nel settore dei servizi per la mobilità elettrica. “Non è un progetto pilota ma una delle tante che andremo ad istallare in tutta Italia”, ha spiegato l’Amministratore delegato diX Francescoa Teleborsa. “Si partirà dai capoluoghi di provincia, in particolare dalle grandi città“, ha aggiunto il manager, anticipando che “l’obiettivo è ...

Advertising

pameladauria : RT @EnelXItalia: Apre il primo Enel X Store a Roma: ti aspettano tutti i nostri prodotti e servizi e potrai ricaricare la tua auto elettric… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Apre a Roma l'Enel X Store di Corso Francia 212, la prima area cittadina per la ricarica ultrafa… - mcritoscani : RT @EnelXItalia: Apre il primo Enel X Store a Roma: ti aspettano tutti i nostri prodotti e servizi e potrai ricaricare la tua auto elettric… - EnelXItalia : Apre il primo Enel X Store a Roma: ti aspettano tutti i nostri prodotti e servizi e potrai ricaricare la tua auto e… - Terzobinarioit : Enel X apre il primo cantiere da transazione eco sfruttando il Superbonus -

Ultime Notizie dalla rete : Enel apre

a Roma la prima stazione di ricarica ultrafast cittadina in Italia . Un investimento che si inserisce nell'ambito del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla ...a Roma la prima stazione di ricarica ultrafast cittadina in Italia. Un investimento che si inserisce nell'ambito del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla ...Enel X inaugura a Roma, in collaborazione con Volkswagen Group Italia, la prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici e primo sito HPC del progetto europeo “CEUC”. L’Enel X St ...3' di lettura. Enel X inaugura a Roma, in collaborazione con Volkswagen Group Italia, la prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici e primo sito HPC del ...