Enel X - A Roma la prima area urbana per la ricarica ultrafast (Di giovedì 11 marzo 2021) In occasione del taglio del nastro dello store di Roma, destinato a diventare una vetrina per la mobilità elettrica, Enel X ha inaugurato anche un'area per la ricarica ultrafast, realizzata in collaborazione con la filiale italiana del gruppo Volkswagen. Tempi rapidi. In particolare, il nuovo store di corso Francia rappresenta la prima zona urbana attrezzata con quattro stazioni HPC (High Power Charger) per la ricarica ultraveloce, peraltro installate grazie al progetto "Central European Ultra Charging", che trova tra i suoi cofinanziatori anche la Commissione europea. Ogni punto di ricarica può arrivare a erogare una potenza di 350 kW, il che significa che i veicoli compatibili con tale tecnologia possono recuerare l'80%

