ENEA, investimento da 14 milioni di euro per una "Hydrogen Valley" italiana (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – ENEA ha deciso di investire 14 milioni del fondo Mission Innovation per realizzare la prima Hydrogen Valley italiana dove sviluppare una filiera nazionale per la produzione, il trasporto, l'accumulo e l'utilizzo di idrogeno, puntando su ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con università, istituti di ricerca, associazioni e imprese, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione. "Si tratta di una piattaforma polifunzionale, inclusiva, in cui ci occuperemo di idrogeno a 360 gradi, per accelerare ricerca e innovazione e mettere a disposizione dell'industria infrastrutture hi-tech per arrivare a colmare il gap fra scala di laboratorio e industriale – ha spiega al portale dell'Agenzia Giorgio ...

