Empoli: scuola d’infanzia evacuata per esplosione quadro elettrico. Un boato e paura (Di giovedì 11 marzo 2021) paura per bambini e insegnanti, in una scuola d'infanzia di Empoli, in seguito all'esplosione di un quadro elettrico. Le insegnanti hanno evacuato la scuola. È successo stamani alla scuola d'infanzia Giovanni Pascoli di Empoli, in provincia di Firenze. Il guasto ha riguardato l'impianto elettrico collegato al fotovoltaico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021)per bambini e insegnanti, in unad'infanzia di, in seguito all'di un. Le insegnanti hanno evacuato la. È successo stamani allad'infanzia Giovanni Pascoli di, in provincia di Firenze. Il guasto ha riguardato l'impiantocollegato al fotovoltaico L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

emergenzavvf : #Empoli, dalle 9.10 intervento in una scuola materna per lo scoppio di un quadro elettrico collegato all'impianto f… - zazoomblog : Empoli: scuola d’infanzia evacuata per esplosione quadro elettrico. Un boato e paura - #Empoli: #scuola #d’infanzi… - FirenzePost : Empoli: scuola d’infanzia evacuata per esplosione quadro elettrico. Un boato e paura - BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: #Empoli, dalle 9.10 intervento in una scuola materna per lo scoppio di un quadro elettrico collegato all'impianto fotovol… - PivaPaola : RT @emergenzavvf: #Empoli, dalle 9.10 intervento in una scuola materna per lo scoppio di un quadro elettrico collegato all'impianto fotovol… -