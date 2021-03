Emma Marrone attrice per Muccino: annunciato il ruolo via social – VIDEO (Di giovedì 11 marzo 2021) Emma Marrone attrice per Muccino. Rivelato ai fans il ruolo nel nuovo progetto del regista tramite i profili social della cantante Emma Marrone non smette mai di stupire i suoi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 marzo 2021)per. Rivelato ai fans ilnel nuovo progetto del regista tramite i profilidella cantantenon smette mai di stupire i suoi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - MarioManca : #Sanremo2021: Achille Lauro ed Emma Marrone in difesa degli incompresi - an12frnc : RT @beatriceearn_: Emma Marrone canta scrive produce balla conduce recita E IO ? A D O R O ? @MarroneEmma queen - LuciaFerraroEM : RT @beatriceearn_: Emma Marrone canta scrive produce balla conduce recita E IO ? A D O R O ? @MarroneEmma queen -