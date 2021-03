Ema ha autorizzato il vaccino Johnson & Johnson

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per ilJanssen (di) contro il Covid-19 a partire dai 18 anni di età. Lo scrive l'Ema in una dichiarazione. Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Emaha concluso per consenso che i dati sulerano solidi e soddisfacevano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità. IlJanssen è il quartonell'Ue per prevenire il Covid-19.

