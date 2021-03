Elon Musk ha rivelato perché SN10 è esplosa. SpaceX al lavoro per le correzioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Finalmente scopriamo perché la Starship SN10 è esplosa dopo un atterraggio che pareva riuscito. SN11 testerà subito delle modifiche per evitarlo... Leggi su dday (Di giovedì 11 marzo 2021) Finalmente scopriamola Starshipdopo un atterraggio che pareva riuscito. SN11 testerà subito delle modifiche per evitarlo...

Advertising

UnaTecnologia : Credo che questo sia il miglior consiglio: pensa sempre a come si potrebbero fare le cose meglio e metti in discuss… - e_guglie3 : RT @LStaccini: Veramente notevole! #SBLab2021 #scritturebrevi - thatbitc17mar : non la foto di Elon Musk - somme_05 : @teoxandra Io ed elon musk non siamo mai apparsi insieme... Vi rassicuro...non siamola stessa persona... - leopoldogasbarr : Warren Buffett è entrato a far parte dell'esclusivo club da 100 miliardi di dollari che include Elon Musk, Jeff Bez… -