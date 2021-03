Elicottero sopra l’Etna in fiamme, alla Vita in diretta immagini incredibili – FOTO (Di giovedì 11 marzo 2021) Una giornalista della trasmissione di Rai 1 “La Vita in diretta” condotta da Alberto Matano ha sorvolato, a bordo di un Elicottero, l’Etna cioè il vulcano più grande d’Europa che ormai da più di dieci giorni è in eruzione. La trasmissione di Rai 1, che va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 11 marzo 2021) Una giornalista della trasmissione di Rai 1 “Lain” condotta da Alberto Matano ha sorvolato, a bordo di uncioè il vulcano più grande d’Europa che ormai da più di dieci giorni è in eruzione. La trasmissione di Rai 1, che va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

andreapalazzo2 : RT @vitaindiretta: In elicottero sopra l’#Etna in fiamme. Il servizio di @antodelprino - #LaVitaInDiretta - antodelprino : RT @vitaindiretta: In elicottero sopra l’#Etna in fiamme. Il servizio di @antodelprino - #LaVitaInDiretta - cd_00001 : RT @vitaindiretta: In elicottero sopra l’#Etna in fiamme. Il servizio di @antodelprino - #LaVitaInDiretta - vitaindiretta : In elicottero sopra l’#Etna in fiamme. Il servizio di @antodelprino - #LaVitaInDiretta - GiusiLaGina : Ma come è possibile che se io metto un piede fuori dal mio comune, mi insegue una volante , elicottero della D’’Urs… -